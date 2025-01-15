«Арсенал» – огромный фаворит матча с «Тоттенхэмом», а вы можете получить фрибет 4444 за регистрацию от Лиги Ставок

«Арсенал» играет дома с «Тоттенхэмом» в 21-м туре АПЛ.

«Шпоры» не побеждали в дерби Северного Лондона с мая 2022-го и лишь раз добились ничьей на этом отрезке – кстати, как раз на «Эмирейтс». Впрочем, последние результаты «Тоттенхэма» не дают особенных поводов для оптимизма – 3 поражения и ничья, причем три из этих игр проведены дома. «Канониры» болезненно вылетели из Кубка Англии, проиграв «МЮ» в серии пенальти, а также потеряли Габи Жезуса, но в АПЛ не проигрывают с ноября .

Команда Микеля Артеты представляется букмекерам значительным фаворитом в предстоящей встрече: за 1,36 можно взять победу «Арсенала» , за 8,00 – «Тоттенхэма», а за 5,60 – поставить на ничью. Вероятность пенальти в матче оценена коэффициентом 2,63, за «тотал больше 2,5» дают 1,45, на «обе забьют» можно поставить за 1,71, а против этой линии – за 2,06.

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