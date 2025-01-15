«Арсенал» принимает буксующий «Тоттенхэм», а BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам

«Арсенал» встречается с «Тоттенхэмом» в 21-м туре АПЛ.

Команда Микеля Артеты не проигрывает в чемпионате Англии с начала ноября, а в первом круге одолела «шпор» в гостях с минимальным счетом. У подопечных Энджа Постекоглу дела в лиге существенно хуже: после разгрома «Саутгемптона» в середине декабря побед нет 4 матча – 3 поражения и ничья с «Вулвс».

В предстоящей встрече «канониры» выступают огромным фаворитом – 1,37 против 7,8 при коэффициенте 5,6 на ничью . Победу «Арсенала» в 1-м тайме можно взять за 1,82, а во 2-м – за 1,63 . Если вы уверены, что хозяева выиграют оба тайма , можно выбрать эту линию за 2,8 . 1,76 дают за то, что обе команды забьют, а против такого исхода можно поставить за 2,11 .

BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам , так что можно выбрать линию с долей риска!