Аморим – журналистам: «Вы думаете, что Майну – готовый продукт. Это не так, он очень хорош, но может стать намного лучше»
«Я думаю, что Кобби сильно прибавил в последних матчах.
Полагаю, что вы, ребята [СМИ], чувствуете, что Майну – это готовый продукт. Это не так, у него большой потенциал, чтобы вырасти еще больше. Он действительно очень хорош, но может стать намного лучше.
Он совершенствуется, все игроки совершенствуются, все футболисты важны для меня, несмотря ни на что», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим.
Утверждается, что «МЮ» не хочет продавать Майну, но готов отпустить его в случае очень выгодного предложения, чтобы поправить финансовую ситуацию и соответствовать правилам Премьер-лиги.
19-летний хавбек провел за «МЮ» 14 матчей в АПЛ в этом сезоне и заработал 5 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
Проблема «МЮ»: Майну хочет повышение зарплаты в 10 раз. «Челси» наблюдает
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