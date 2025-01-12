Аморим – журналистам: «Вы думаете, что Майну – готовый продукт. Это не так, он очень хорош, но может стать намного лучше»

Рубен Аморим верит в яркое будущее Кобби Майну.

«Я думаю, что Кобби сильно прибавил в последних матчах.

Полагаю, что вы, ребята [СМИ], чувствуете, что Майну – это готовый продукт. Это не так, у него большой потенциал, чтобы вырасти еще больше. Он действительно очень хорош, но может стать намного лучше.

Он совершенствуется, все игроки совершенствуются, все футболисты важны для меня, несмотря ни на что», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Аморим .

Утверждается, что «МЮ» не хочет продавать Майну, но готов отпустить его в случае очень выгодного предложения, чтобы поправить финансовую ситуацию и соответствовать правилам Премьер-лиги.

19-летний хавбек провел за «МЮ» 14 матчей в АПЛ в этом сезоне и заработал 5 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь .

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