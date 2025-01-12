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«Барса» разбила «Реал» осенью – 4:0. Суперкубок Испании – шанс на реванш?

Схватка «Реала» и «Барселоны» станет центральным матчем воскресенья.

Извечные конкуренты поспорят за Суперкубок Испании.

В текущем сезоне соперники уже пересекались. В октябрьском матче 11-го тура чемпионата Ла Лиги «Барселона» нанесла болезненное поражение «Реалу», выиграв в Мадриде со счетом 4:0! Сегодняшний финал – это шанс на реванш?

BetBoom видит в «Реале» более вероятного триумфатора. Коэффициент на победу в основное время – 2,36. У «Барселоны»2,7.

Интересно, что финалисты турнира передадут «Мальорке» часть призовых за участие в Суперкубке Испании. Вы тоже можете получить свое – за счет бесплатной ставки на 1000 рублей, которую предоставляет BetBoom!

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