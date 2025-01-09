«Боруссия» Дортмунд продлила контракт со спортивным директором Келем до 2027 года
«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с директором Себастьяном Келем.
Новое соглашение Келя с дортмундцами будет действовать до конца июня 2027 года.
Себастьян Кель занимает пост спортивного директора «Боруссии» с 2022 года. В качестве игрока он выступал за клуб с 2001 по 2015 год и выиграл три чемпионата Германии, Кубок и два Суперкубка страны.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Боруссии» Дортмунд
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