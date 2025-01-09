«Боруссия» Дортмунд продлила контракт со спортивным директором Келем до 2027 года

«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с директором Себастьяном Келем.

Новое соглашение Келя с дортмундцами будет действовать до конца июня 2027 года.

Себастьян Кель занимает пост спортивного директора «Боруссии» с 2022 года. В качестве игрока он выступал за клуб с 2001 по 2015 год и выиграл три чемпионата Германии, Кубок и два Суперкубка страны.