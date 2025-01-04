Тихий о госфинансировании футбола: «Народ своими налогами помогает держаться на плаву. Без бюджетных денег будет очень сложно»

Дмитрий Тихий высказался на тему бюджетных денег и госфинансирования.

– Как вы, гражданин РФ, относитесь к бюджетным деньгам в футболе и к тому, что часть из них идет на покупку этих не самых качественных легионеров?

– Слушайте, можно и к столбу прикопаться. Если копнуть в любой сфере, можно вывернуть так, что это все нафиг не нужно. Но нужно не забывать, что это спорт номер один в мире, его любят миллионы, миллиарды людей. Я тоже был маленьким и видел, сколько детей мечтают о футболе.

Я не знал тогда ни о каких финансах, мы просто смотрели на игру Рамоса, Месси, Роналду. Дети жили этой мечтой, хотели играть. Без бюджетных денег будет очень сложно. Мы можем закрыть это на лопату и все. И куда денутся миллионы этих детишек?

– Отправятся в футбольные школы, но зато сделают дороги, по которым они туда будут ездить.

– Да, но тогда будет уровень футбола, про который все говорят. И будут удивляться, где эта молодежь. Чтобы расти любому человеку – сантехнику, футболисту, корреспонденту – ему нужна конкуренция.

– Если убрать в один момент все государственные деньги из российского футбола, что с ним будет?

– Я не знаю, мне сложно сказать. Не думаю, что очень многие готовы финансировать, давать свои деньги на футбол. Могу только сказать спасибо – народ своими налогами, государство бюджетными средствами помогают держаться на плаву таким видам спорта, как футбол и другим. Да, из-за этого все хают игроков – вот, они столько получают. Ребята, вы просто не понимаете, сколько миллионов детишек этим занимаются и мечтают попасть в футбол, и они не думают о деньгах. Они просто мечтают играть. Предлагаете закрыть мечту миллионов детей? – сказал экс-защитник «Пари НН».