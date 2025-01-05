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«Ливерпуль» идет к чемпионству, а «МЮ» увяз в нижней половине. У гостей почти нет шансов на «Энфилде»…

Принципиальный матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» окажется в центре внимания в это воскресенье.

Соперники сейчас относятся к разным категориям.

«Ливерпуль» идет к чемпионству, имея солидный отрыв от ближайших преследователей. «Манчестер Юнайтед» увяз в нижней половине таблицы Премьер-лиги.

«Ливерпуль» никому не проигрывает с середины сентября. «Манчестер Юнайтед» в декабре потерпел шесть поражений, пять из них – в матчах чемпионата.

Хозяева «Энфилда», конечно же, выглядят фаворитами. «БЕТСИТИ» предлагает коэффициент 1,31 на победу мерсисайдского клуба.

У «Манчестер Юнайтед» вообще есть шансы? Судите сами – по коэффициенту 9,90…

Не забывайте про фрибет – до 2000 рублей за первую ставку, эта акция «БЕТСИТИ» может поднять настроение даже болельщикам «Манчестер Юнайтед»!

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