«Ливерпуль» идет к чемпионству, а «МЮ» увяз в нижней половине. У гостей почти нет шансов на «Энфилде»…
Принципиальный матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» окажется в центре внимания в это воскресенье.
Соперники сейчас относятся к разным категориям.
«Ливерпуль» идет к чемпионству, имея солидный отрыв от ближайших преследователей. «Манчестер Юнайтед» увяз в нижней половине таблицы Премьер-лиги.
«Ливерпуль» никому не проигрывает с середины сентября. «Манчестер Юнайтед» в декабре потерпел шесть поражений, пять из них – в матчах чемпионата.
Хозяева «Энфилда», конечно же, выглядят фаворитами. «БЕТСИТИ» предлагает коэффициент 1,31 на победу мерсисайдского клуба.
У «Манчестер Юнайтед» вообще есть шансы? Судите сами – по коэффициенту 9,90…
Не забывайте про фрибет – до 2000 рублей за первую ставку, эта акция «БЕТСИТИ» может поднять настроение даже болельщикам «Манчестер Юнайтед»!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий