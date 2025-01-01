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Дзюба поздравил с Новым годом: «Мы набираемся опыта и становимся лучше. Самое главное – не забывать, чтобы в сердце, на душе и в мыслях Господь Бог был как можно чаще и больше»

Артем Дзюба опубликовал поздравление с Новым годом.

«Всем привет, леди и джентльмены! Смотрите, какая погода, это просто сказка! Просто снег хлопьями, это просто наслаждение!

Ну что, хочу всех поздравить с Новым годом! Год был очень непростой, но интересный, как и все, наверное, предыдущие. Мы набираемся опыта, мы становимся лучше. Надеюсь, добрее, надеюсь, сдержаннее. И, вообще, самое главное – не забывать быть людьми с огромным и добрым сердцем, не забывать делать какие-то добрые дела. И самое главное, мне кажется, не забывать, чтобы в сердце, на душе и в мыслях Господь Бог присутствовал как можно чаще и как можно больше.

Всем, кто любит спорт, всем, кто любит футбол, ребята, вам не унывать и всегда заниматься, не сдаваться, всегда во всем достигать или пытаться достигать каких-то целей и всегда поддерживать здоровый дух.

Болельщикам «Акрона» тоже огромный привет, Тольятти – огромный привет и всем-всем! Всех обнимаю! Кто знает меня, кто не знает меня, всем прекрасного Нового года в эту прекрасную ночь! Улыбаемся, только позитив и позитив!

Берегите своих родных, берегите своих любимых! Особенно не забываем, что дети – это самое лучшее, что есть у нас. И, конечно же, родителей чтим и уважаем! Всех обнял, пока-пока, с Новым годом, ура!» – сказал форвард «Акрона» в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
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