«Ман Сити» победил в гостях впервые с 20 октября – после 7 поражений и ничьей
«Ман Сити» выиграл в гостях впервые за два с лишним месяца.
«Горожане» обыграли «Лестер» на выезде со счетом 2:0 в 18-м туре АПЛ.
До этого последняя гостевая победа «Сити» была 20 октября – над «Вулверхэмптоном» в АПЛ (2:1), после чего команда Пепа Гвардиолы проиграла 7 матчей на выезде и 1 раз сыграла вничью.
В следующий раз действующие чемпионы сыграют на чужом поле 14 января – против «Брентфорда».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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