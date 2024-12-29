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«Ман Сити» победил в гостях впервые с 20 октября – после 7 поражений и ничьей

«Ман Сити» выиграл в гостях впервые за два с лишним месяца.

«Горожане» обыграли «Лестер» на выезде со счетом 2:0 в 18-м туре АПЛ.

До этого последняя гостевая победа «Сити» была 20 октября – над «Вулверхэмптоном» в АПЛ (2:1), после чего команда Пепа Гвардиолы проиграла 7 матчей на выезде и 1 раз сыграла вничью.

В следующий раз действующие чемпионы сыграют на чужом поле 14 января – против «Брентфорда».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛестер
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