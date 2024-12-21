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Забивал ли Криштиану в Boxing Day? А кто лучший бомбардир в истории этого дня?

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoХарри Кейн
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
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