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Подарки детям на Рождество украли у французского клуба «Бельвес» – форму и спортивные костюмы от спонсора

Во Франции преступники украли у местного клуба подарки детям на Рождество.

Здание клуба футбольного клуба «Бельвес», расположенного в Дордони, было ограблено несколько дней назад. Случившееся обнаружили волонтеры клуба.

Помимо телевизоров и напитков, злоумышленники, взломав входную дверь, ушли с подарками, предназначенными для детей, занимающихся в клубе. Около 20 юных футболистов должны были получить на Рождество форму и спортивные костюмы, оплаченные спонсорами.

«Мы говорим грабителям: верните подарки. Это очень ранит мое сердце, мы должны были раздать подарки детям в среду, и часть из них останется без подарков», – сказала президент клуба Корнелия Симон в эфире France Bleu Périgord.

По данным местного радио, клуб собирается еще раз приобрести подарки за свой счет, чтобы все-таки вручить их детям.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoлига 1 Франция
детский футбол
происшествия
игровая форма
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