Подарки детям на Рождество украли у французского клуба «Бельвес» – форму и спортивные костюмы от спонсора
Во Франции преступники украли у местного клуба подарки детям на Рождество.
Здание клуба футбольного клуба «Бельвес», расположенного в Дордони, было ограблено несколько дней назад. Случившееся обнаружили волонтеры клуба.
Помимо телевизоров и напитков, злоумышленники, взломав входную дверь, ушли с подарками, предназначенными для детей, занимающихся в клубе. Около 20 юных футболистов должны были получить на Рождество форму и спортивные костюмы, оплаченные спонсорами.
«Мы говорим грабителям: верните подарки. Это очень ранит мое сердце, мы должны были раздать подарки детям в среду, и часть из них останется без подарков», – сказала президент клуба Корнелия Симон в эфире France Bleu Périgord.
По данным местного радио, клуб собирается еще раз приобрести подарки за свой счет, чтобы все-таки вручить их детям.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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