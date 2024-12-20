Павел Каманцев: «Не считаю, что публикация рейтинга арбитров после каждого тура улучшила бы судейство. Неминуемо начнутся спекуляции»
«Такая идея была, и мы публикуем рейтинг лучших арбитров по итогам сезона. Не считаю, что наличие открытого публичного рейтинга после каждого тура улучшило бы наше судейство. Неминуемо начнутся спекуляции: «Вы назначаете нам судью с рейтингом 15 на очень важный матч». Судья внизу рейтинга будет находиться под дополнительным давлением.
Блогеры уже закрывают эту потребность и публикуют свои рейтинги, но наш подход к оценке судей более глубокий и включает в себя еще и сложность, и важность матча, фитнес-показатели и многое другое. Соответственно, наши рейтинги и рейтинги блогеров не совпадают.
За последние два года мы сделали другие и реально фундаментальные вещи, которые помогут нашему судейству стать лучше. Мы полностью поменяли работу инспекторов. Теперь они работают из ВАР-центра и слушают всю коммуникацию арбитров. Послематчевые дебрифинги фиксируются на аудио и затем проверяются руководителями. Мы ведем таблицу всех решений, смотрим на баланс решений в ту или другую пользу», – сказал глава судейского комитета РФС.
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