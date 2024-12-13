Месси появится в Fortnite. Футболист получит 4 скина и кирку в виде «Золотого мяча»

Лионель Месси появится в Fortnite.

Лионель Месси появится в королевской битве Fortnite. Скины футболиста выйдут в игре 14 декабря в 3:00 по московскому времени.

Чемпион мира получит 4 вариации скина, кирку в виде «Золотого мяча» и особые эмоции. Вероятно, все косметические предметы будут доступны во внутриигровом магазине за В-баксы.

В начале декабря в Fortnite вышел режим 5 на 5 от первого лица в духе CS и Valorant. Каждый матч состоится из 7 раундов.

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