Дмитрий Булыкин: «Станкович – лучший тренер первой части сезона РПЛ. «Спартак» показывал невероятный футбол, есть шансы побороться за золото»

Дмитрий Булыкин назвал Деяна Станковича лучшим тренером первой части сезона РПЛ.

«Спартак» находится на третьей позиции в таблице Мир РПЛ , набрав 37 очков в 18 матчах.

«На мой взгляд, Деян Станкович – лучший тренер первой части сезона РПЛ.

«Спартак » осенью показывал просто невероятный футбол и не случайно вернулся в чемпионскую гонку.

Красно-белые имеют отличные шансы побороться за золотые медали, если, конечно, хорошо проведут зимние тренировочные сборы», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.