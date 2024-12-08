«Краснодар» принимает «Локомотив» после хлестких 0:3, а BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам

«Краснодар» играет с «Локомотивом» в последнем туре перед зимней паузой.

Южане в прошлом матче впервые проиграли в этом сезоне РПЛ, получив трешку от «Спартака». А «Локомотив» в 17-м туре второй раз за сезон уступил «Химкам», потерпев третье поражение подряд.

В предстоящем матче «Краснодар» выступает большим фаворитом: на победу команды Мурада Мусаева можно поставить за 1,84 , тогда как успех железнодорожников оценен коэффициентом 4,18 . За гол Алексея Батракова дают 3,0 , а за 2,25 можно зарядить на то, что отличится Джон Кордоба. Неплохо смотрится и линия «обе забьют» за 1,61 .

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