«Краснодар» принимает «Локомотив» после хлестких 0:3, а BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам
«Краснодар» играет с «Локомотивом» в последнем туре перед зимней паузой.
Южане в прошлом матче впервые проиграли в этом сезоне РПЛ, получив трешку от «Спартака». А «Локомотив» в 17-м туре второй раз за сезон уступил «Химкам», потерпев третье поражение подряд.
В предстоящем матче «Краснодар» выступает большим фаворитом: на победу команды Мурада Мусаева можно поставить за 1,84, тогда как успех железнодорожников оценен коэффициентом 4,18. За гол Алексея Батракова дают 3,0, а за 2,25 можно зарядить на то, что отличится Джон Кордоба. Неплохо смотрится и линия «обе забьют» за 1,61.
Кстати, BetBoom к центральному матчу тура дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам!
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