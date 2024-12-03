«Спартак» проведет зимние сборы в первой декаде января в Турции и ОАЭ («РБ Спорт»)

«Спартак» планирует провести зимние сборы в первой декаде января.

Как сообщает «РБ Спорт», у красно-белых запланированы ранние зимние сборы.

«Спартак» сыграет с «Пари НН» 7 декабря в матче 18-го тура Мир РПЛ , а первый сбор запланирован на конец первой декады января.

Первый сбор «Спартак» проведет в Турции, второй – в Объединенных Арабских Эмиратах, а третий – вновь в Турции.

Первый матч в 2025 году красно-белые проведут 2 марта с «Оренбургом» в рамках 19-го тура чемпионата России.