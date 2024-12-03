«Спартак» проведет зимние сборы в первой декаде января в Турции и ОАЭ («РБ Спорт»)
«Спартак» планирует провести зимние сборы в первой декаде января.
Как сообщает «РБ Спорт», у красно-белых запланированы ранние зимние сборы.
«Спартак» сыграет с «Пари НН» 7 декабря в матче 18-го тура Мир РПЛ, а первый сбор запланирован на конец первой декады января.
Первый сбор «Спартак» проведет в Турции, второй – в Объединенных Арабских Эмиратах, а третий – вновь в Турции.
Первый матч в 2025 году красно-белые проведут 2 марта с «Оренбургом» в рамках 19-го тура чемпионата России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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