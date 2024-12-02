«Ман Сити» интересен 20-летний Уортон. «Кристал Пэлас» хочет сохранить опорника до конца сезона (Daily Mail)
«Манчестер Сити» интересуется Адамом Уортоном.
«Горожане» следят за 20-летним опорным полузащитником «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail. Интерес к нему проявляют и другие клубы АПЛ.
Утверждается, что «орлы» намерены удержать игрока как минимум до конца этого сезона.
В текущем сезоне АПЛ Уортон провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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