«Ман Сити» интересен 20-летний Уортон. «Кристал Пэлас» хочет сохранить опорника до конца сезона (Daily Mail)

«Манчестер Сити» интересуется Адамом Уортоном.

«Горожане» следят за 20-летним опорным полузащитником «Кристал Пэлас », сообщает Daily Mail. Интерес к нему проявляют и другие клубы АПЛ.

Утверждается, что «орлы» намерены удержать игрока как минимум до конца этого сезона.

В текущем сезоне АПЛ Уортон провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь .