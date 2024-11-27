«Ливерпуль» против «Реала» – это интересно, а миссия с призовым фондом 25 млн – вообще шик!
«Ливерпуль» и «Реал Мадрид» проверят друг дружку на прочность в Лиге чемпионов.
Хозяева «Энфилда» в этом сезоне выглядят прекрасно. Они обосновались во главе таблицы как в Лиге чемпионов, так и в Премьер-лиге.
У «Реал Мадрид» дела идут не столь хорошо. В Ла Лиге «бланкос» уступают «Барселоне», а в Лиге чемпионов они и вовсе оказались в положении середняка в таблице.
Фаворит матча – «Ливерпуль». Коэффициент на победу хозяев у «Бетсити» – 1,90, на успех гостей можно поставить с 4,00.
Матч сам по себе обещает быть интересным, но вечер станет еще более интригующим благодаря акции «Новогодняя миссия»! Призовой фонд – 25 миллионов рублей!
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