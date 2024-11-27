«Если «Крылья» за такое судейство еще и платили, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы в РПЛ было комфортно». Шнякин о словах главы Самарской области про коррупцию

Дмитрий Шнякин высказался о заявлениях главы Самарской области про коррупцию.

Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил , что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ .

«Если за такое судейство «Крылья» еще и платили, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать 🤣

Достаточно вспомнить матч самарцев с «Пари НН» в апреле 2023-го», – написал комментатор в телеграм-канале и привел ссылку на свой разбор эпизодов из той игры, когда судьи не назначили пенальти в пользу самарского клуба.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

К чему приведет заявление о взятках российским судьям?