«Если «Крылья» за такое судейство еще и платили, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы в РПЛ было комфортно». Шнякин о словах главы Самарской области про коррупцию
Дмитрий Шнякин высказался о заявлениях главы Самарской области про коррупцию.
Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
«Если за такое судейство «Крылья» еще и платили, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать 🤣
Достаточно вспомнить матч самарцев с «Пари НН» в апреле 2023-го», – написал комментатор в телеграм-канале и привел ссылку на свой разбор эпизодов из той игры, когда судьи не назначили пенальти в пользу самарского клуба.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
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