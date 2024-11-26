«Барселона» и Педри близки к продлению контракта до 2030-го или 2031-го
«Барселона» почти договорилась с Педри о новом контракте.
Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» и полузащитник добились существенного прогресса в переговорах и настроены оптимистично.
Действующее соглашение истекает в 2026 году. Ожидается, что новое будет рассчитано скорее до 2030-го или 2031-го, чем до 2029-го.
Подчеркивается, что «Барселона» постарается отразить в зарплате высокий статус футболиста.
В этом сезоне Педри провел 14 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
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