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  • Пеп о 5 подряд поражениях «Сити»: «Плохой сезон по нашим меркам, но мы заслуживаем терпения, когда проигрываем. С вершины можно только опуститься. Поздравим того, кто получит нашу корону»
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Пеп о 5 подряд поражениях «Сити»: «Плохой сезон по нашим меркам, но мы заслуживаем терпения, когда проигрываем. С вершины можно только опуститься. Поздравим того, кто получит нашу корону»

Пеп Гвардиола не считает, что «Манчестер Сити» находится в кризисе.

«Манчестер Сити» проиграл 5 последних матчей подряд – это первая подобная серия в карьере Гвардиолы. В 12-м туре АПЛ «горожане» потерпели разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) на домашнем стадионе.

«По нашим меркам это плохой сезон. Мы пришли оттуда [с вершины], поэтому в случае поражения мы можем только опуститься.

Думаю, мы заслуживаем немного терпения, когда проигрываем. Наши проблемы не глобальны. Вы защищаете наследие, традиции, успех, и с этим трудно справляться. Если у нас что-то не получается, то мы стараемся сосредоточиться на коротких отрезках и побеждать в каждой следующей игре.

От игроков я жду решимости продолжать делать то, что мы должны делать. Мы поздравим команду, которая получит нашу корону, потому что она этого заслуживает, а не потому, что вручаем ее им. Мы должны быть собой на каждой тренировке и в каждой игре, чтобы делать то, что должны. Это единственный известный мне способ.

Мы твердо верим в процесс и в фундаментальные принципы, которые мы должны соблюдать. Травмированные игроки должны вернуться в свою лучшую форму, а игрокам, которые провели на поле много времени, нужен отдых. Один хороший результат может изменить наше сознание, и мы глубоко верим, что, когда мы начнем выигрывать, это пройдет. Ничто не вечно. Это необычно в основном потому, что эта команда побеждала на протяжении многих лет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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