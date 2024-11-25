Александр Соболев: «Я раньше в CS играл, а сейчас в Доту. Просто забываюсь там, отдыхаю от хейта»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о токсичности в Доте.

«Я раньше в Counter-Strike играл, а сейчас в Доту играю. Я просто забываюсь там. Захожу в компьютер и отдыхаю головой. От хейта этого и всего просто отдыхаю. [В играх же тоже жестко с хейтом?] Там это другое, там это нормально. Понятно, что там тоже тебе страшные слова говорят. Раньше я на это реагировал, когда только начинал играть в компьютер. А потом я понял, что тебе там что-то говорят очень страшное, и это как «привет, пацаны» условное.

Я играю в Доту, хочу в нее лучше играть, смотрю какие-то видео, как крутые ребята играют. Чтобы учиться.

Я играю в компьютер 2-3 часа максимум. Чтобы быть киберспортсменом, надо сутками в него играть. Я знаю ребят-киберспортсменов, которые играют на The International (Кибер: ЧМ по Доте), они сутками в компьютере. Он утром просыпается, и у него весь день тренировки по расписанию. В 10 утра сел за компьютер, в 12 ночи встал.

В Доте самое негативное комьюнити. Там ад. И [в жизни], и там ад у меня, ха-ха-ха. Я просто внимание на это не обращаю. Мне нравится игра – я в нее играю. То, что [хейтер] он там говорит, – я могу нажать кнопку и заглушить его.

Я никогда первый не начинаю. Понятно, что если что-то идет в мою сторону, то я в жизни не могу какие-то вещи написать или сказать. А там я могу все что угодно. Я отвечаю, но очень редко», – поделился Александр Соболев в шоу «Каждый третий» на официальном Ютуб-канале футбольного клуба «Зенит».

В августе этого года Соболев сыграл 43 матча в Доту за месяц.

Антоху завезли на горку уже на старте матча. Он ливнул и из игры, и из команды

«Прищепка» – самое модное оскорбление в Доте прямо сейчас. Что оно значит?