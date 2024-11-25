«РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Сильная лига с хорошими легионерами и российскими игроками». Хавбек «Спартака» Маркиньос о чемпионате России
Маркиньос высоко оценил уровень чемпионата России.
– Раньше РПЛ входила в топ-6 лучших лиг Европы. Как думаете, какое место сейчас занимает наш чемпионат?
– Для меня РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Это прекрасная, сильная лига с хорошими легионерами и российскими футболистами.
Мне нравится здесь играть, – заявил полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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