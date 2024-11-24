Слот про отрыв «Ливерпуля» от «Ман Сити»: «Арсенал» в прошлом сезоне тоже опережал «горожан» на 8 очков, но те догнали и взяли титул. Такие команды способны выиграть много матчей подряд»

Арне Слот не слишком радуется восьмиочковому отрыву от «Манчестер Сити».

«Преимущество комфортное, но мы также знаем, чего нам стоило его добиться, одержать эти победы. И мне нужно только сказать игрокам, что лишь в одном или двух матчах у нас были крупные победы, в остальных разница была невелика.

Кажется, в прошлом сезоне, в его второй половине «Арсенал» на восемь очков обгонял «Ман Сити», но «горожане» догнали его и взяли титул.

Конкурируя с «Арсеналом », «Ман Сити», «Челси », «Тоттенхэмом » и остальными прекрасными командами, ты знаешь, что они способны одержать много побед подряд Так что здорово быть в том положении, в котором мы сейчас находимся, но мы не расслабляемся», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».