«Нападение ЦСКА – кровь из глаз. Они теряют очки в очень бесславном стиле». Пономарев о поражении армейцев

Владимир Пономарев недоволен игрой ЦСКА в матче с «Ростовом» (1:2).

«Проиграть можно по-разному. ЦСКА теряет очки в последних матчах в очень бесславном стиле.

Команда действует скучно. Нападение ЦСКА – кровь из глаз, так беззубо играть в атаке нельзя.

Эту проблему Николичу надо срочно решать, иначе может опоздать», – сказал бывший защитник ЦСКА.