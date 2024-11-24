«Нападение ЦСКА – кровь из глаз. Они теряют очки в очень бесславном стиле». Пономарев о поражении армейцев
Владимир Пономарев недоволен игрой ЦСКА в матче с «Ростовом» (1:2).
«Проиграть можно по-разному. ЦСКА теряет очки в последних матчах в очень бесславном стиле.
Команда действует скучно. Нападение ЦСКА – кровь из глаз, так беззубо играть в атаке нельзя.
Эту проблему Николичу надо срочно решать, иначе может опоздать», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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