  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о 115 нарушениях: «75% клубов хотят, чтобы «Сити» понизили в классе. Я знаю, что они делают за кулисами»
19

Гвардиола о 115 нарушениях: «75% клубов хотят, чтобы «Сити» понизили в классе. Я знаю, что они делают за кулисами»

Пеп Гвардиола думает, что клубы АПЛ хотят понижения «Манчестер Сити» в классе.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

«Я кое-что читал о ситуации и о том, что нас нужно немедленно понизить в классе. Семьдесят пять процентов клубов хотят этого – я знаю, что они делают за кулисами и тому подобное.

Но меня это не заботит. Меня заботят четыре поражения подряд и то, что я должен сделать. С обеих сторон есть юристы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

Пеп о 115 нарушениях: «Если «Сити» понизят в классе, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в Премьер-лигу. Я говорил это полгода назад и чувствую то же самое сейчас»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ, опередив «Краснодар» в 16-м туре
2 минуты назад
Угальде забил «Локомотиву», накрыв Лантратова при попытке выноса. Мяч отскочил в ворота от ноги форварда «Спартака»
17 минут назад
«Краснодар» не проигрывает в РПЛ – 11 побед, 5 ничьих. Команда Мусаева упустила лидерство в лиге
119 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Локомотива», «Краснодар» сыграл вничью с «Химками», «Зенит» победил «Оренбург», ЦСКА уступил «Ростову»
120811 минут назадLive
«Краснодар» упустил победу над «Химками», пропустив с пенальти на 94-й – 2:2
3012 минут назад
«Спартак» – «Локомотив». 2:0 – Угальде сделал дубль к 21-й! Онлайн-трансляция
8914 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Атлетико» играет с «Алавесом», «Валенсия» победила «Бетис»
1622 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Тоттенхэма», «Арсенал» принимает «Ноттингем», «Челси» победил «Лестер»
8336 минут назадLive
8 добрых историй из РПЛ: вспоминаем благотворительные акции перед матчами
37 минут назадСпецпроект
Александр Мостовой: «ПСЖ» бьют по воротам 3 раза за матч. Конечно, Сафонов будет играть на ноль»
1958 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Алавес». 0:1 – Гуриди забил с пенальти. Онлайн-трансляция
113 минут назадLive
Семак о словах Москвичева про игровое время воспитанников в «Зените»: «Кто выигрывает конкуренцию, тот и играет. Мне кажется, мы даем такую возможность, ею нужно пользоваться»
116 минут назад
У Энцо 11 фэнтези-очков против «Лестера». Полузащитник «Челси» забил впервые в сезоне АПЛ
20 минут назадФэнтези
«Арсенал» – «Ноттингем Форест». 1:0 – Сака забил на 15-й. Онлайн-трансляция
922 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Халиджем»
2522 минуты назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург». 2:0 – Нмеча забил. Онлайн-трансляция
226 минут назадLive
Копа Судамерикана. Финал. «Расинг» Авельянеда против «Крузейро»
227 минут назад
«Байер» – «Хайденхайм». 2:2 – Паласиос забил на 30-й, Шик – на 32-й. Онлайн-трансляция
134 минуты назадLive
Карпин прошел блиц-опрос: «Эмери или Карпин? Эмери. Федун или Арутюнянц? Арутюнянц. «Ростов» или рай? «Ростов»
736 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Аланию», «Арсенал» уступил «Тюмени», «Балтика» против «Родины», «Енисей» и «Шинник» не забили голов
1037 минут назад