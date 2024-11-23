Гвардиола о 115 нарушениях: «75% клубов хотят, чтобы «Сити» понизили в классе. Я знаю, что они делают за кулисами»

Пеп Гвардиола думает, что клубы АПЛ хотят понижения «Манчестер Сити» в классе.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити » в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

«Я кое-что читал о ситуации и о том, что нас нужно немедленно понизить в классе. Семьдесят пять процентов клубов хотят этого – я знаю, что они делают за кулисами и тому подобное.

Но меня это не заботит. Меня заботят четыре поражения подряд и то, что я должен сделать. С обеих сторон есть юристы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Пеп о 115 нарушениях: «Если «Сити» понизят в классе, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в Премьер-лигу. Я говорил это полгода назад и чувствую то же самое сейчас»