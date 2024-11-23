«Спартак» играет дерби с «Локомотивом», а BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам
«Спартак» принимает «Локомотив» в 16-м туре РПЛ.
Железнодорожники перед туром были на 3-м месте с 34 очками, красно-белые с 28 баллами замыкали топ-5. «Спартак» после поражения от «Краснодара» выиграл в лиге 3 матча подряд с общим счетом 8:0. «Локо» в трех последних матчах набрал 7 очков, при этом добившись ничьей с «Зенитом».
В предстоящей игре букмекеры отдают некоторое преимущество хозяевам. На успех «Спартака» можно поставить за 2,37, на «Локо» – за 3,0, а ничья оценена коэффициентом 3,46. Впрочем, вничью соперники сыграли лишь раз за последние 8 встреч. За 1,65 можно взять победу «Спартака» хотя бы в одном из таймов, а на волевую победу красно-белых можно зарядить за 12,0, хотя в нынешнем сезоне подобного не случалось еще ни разу.
Кстати, BetBoom приготовил акцию к московскому дерби – новые клиенты могут получить бесплатную ставку 1000 рублей!
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