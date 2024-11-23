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ЦСКА – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 14:15

ЦСКА примет «Ростов» в 16-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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