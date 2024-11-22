Флик о будущем: «Десять лет в одном клубе? Не думаю, что смогу. У меня 4 внука, они заслуживают моего времени до того, как мне исполнится 70»
Ханс-Дитер Флик сомневается, что будет работать 10 лет в одном клубе.
59-летний главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос о том, смог бы он проработать в одном клубе так же долго, как Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити». Испанец провел на посту главного тренера «горожан» 9 сезонов и продлил контракт еще на 2 года.
«Десять лет в одном клубе? Не думаю, что смогу столько продержаться. У меня 4 внука, и они заслуживают моего времени до того, как мне исполнится 70. Посмотрим», – заявил главный тренер «Барселоны».
Месси о «Барсе» Флика: «Это потрясающе, что молодым ребятам дают шансы – они знают клуб лучше всех и играют в таком стиле с детства. Так происходило всегда»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
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