Флик о будущем: «Десять лет в одном клубе? Не думаю, что смогу. У меня 4 внука, они заслуживают моего времени до того, как мне исполнится 70»

Ханс-Дитер Флик сомневается, что будет работать 10 лет в одном клубе.

59-летний главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос о том, смог бы он проработать в одном клубе так же долго, как Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити ». Испанец провел на посту главного тренера «горожан» 9 сезонов и продлил контракт еще на 2 года.

«Десять лет в одном клубе? Не думаю, что смогу столько продержаться. У меня 4 внука, и они заслуживают моего времени до того, как мне исполнится 70. Посмотрим», – заявил главный тренер «Барселоны».

Месси о «Барсе» Флика: «Это потрясающе, что молодым ребятам дают шансы – они знают клуб лучше всех и играют в таком стиле с детства. Так происходило всегда»