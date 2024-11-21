Фанаты «Спартака» признали Максименко лучшим игроком прошлого сезона. Вратарь получил «Золотого кабана»

Александр Максименко награжден фанатами «Спартака».

Болельщики признали голкипера лучшим игроком команды в прошлом сезоне. Ему вручили специальный приз, «Золотого кабана».

Это произошло в ходе тренировки красно-белых с фанатами. Ее посетили почти 350 человек.

Фото: spartak.com