Фанаты «Спартака» признали Максименко лучшим игроком прошлого сезона. Вратарь получил «Золотого кабана»
Александр Максименко награжден фанатами «Спартака».
Болельщики признали голкипера лучшим игроком команды в прошлом сезоне. Ему вручили специальный приз, «Золотого кабана».
Это произошло в ходе тренировки красно-белых с фанатами. Ее посетили почти 350 человек.
Фото: spartak.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Спартака»
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