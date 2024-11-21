Геркус о разнице в подходе между Спаллетти и Манчини: «Лучано водил за руки игроков, Роберто – нет, он работает с готовым материалом. Выбор тренера – сложный процесс, как брак»

Илья Геркус в интервью «СЭ»объяснил разницу в подходе к работе между Лучано Спаллетти и Роберто Манчини.

– Изначально абсурдные варианты можно отсечь, хотя бы поверхностно изучив вопрос. Но ведь проваливаются даже такие специалисты, у которых роскошные резюме, – типа Роберто Манчини с его многочисленными наградами и трофеями. Здесь как не ошибиться?

– Это уже, понятно, сложнее. Какой характер у специалиста, как ведет себя на тренировках, общается с футболистами, за счет каких ходов добивается успехов - это более глубокий и сложный вопрос. И он, конечно, нуждается в изучении перед приглашением.

Многое дает личная беседа: задаешь вопросы, слушаешь ответы, анализируешь, как ведет себя тренер, что думает, как презентует развитие команды, какая у него философия, какие инструменты использует в работе... Если говорить о конкретном примере с Манчини, то до него в «Зените» был Спаллетти. Я бывал на тренировках Лучано – он брал за руки футболистов, водил их по полю, объяснял, где в какой момент располагаться, как должен быть развернут корпус при подаче углового и так далее.

При Манчини я уже работал в «Локомотиве». Но, насколько понимаю, у Роберто совсем другой подход. Это тяжеловесный, затратный специалист, требующий большого ресурса, состоявшихся дорогих мастеров. В «Манчестер Сити» ему от души насыпали денег на трансферы, после чего спустя время пришла победа.

Этот тренер не водит за ручку, он набирает игроков под свою концепцию и работает с готовым материалом. Получается, для «Зенита» такой формат не подошел. Что лишний раз говорит: процесс выбора тренера сложнейший, должно многое совпасть, чтобы стороны друг другу подошли. Примерно как брак, – сказал экс-президент «Локомотива».