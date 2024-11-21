  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Геркус о разнице в подходе между Спаллетти и Манчини: «Лучано водил за руки игроков, Роберто – нет, он работает с готовым материалом. Выбор тренера – сложный процесс, как брак»
3

Геркус о разнице в подходе между Спаллетти и Манчини: «Лучано водил за руки игроков, Роберто – нет, он работает с готовым материалом. Выбор тренера – сложный процесс, как брак»

Илья Геркус в интервью «СЭ»объяснил разницу в подходе к работе между Лучано Спаллетти и Роберто Манчини.

– Изначально абсурдные варианты можно отсечь, хотя бы поверхностно изучив вопрос. Но ведь проваливаются даже такие специалисты, у которых роскошные резюме, – типа Роберто Манчини с его многочисленными наградами и трофеями. Здесь как не ошибиться? 

– Это уже, понятно, сложнее. Какой характер у специалиста, как ведет себя на тренировках, общается с футболистами, за счет каких ходов добивается успехов - это более глубокий и сложный вопрос. И он, конечно, нуждается в изучении перед приглашением.

Многое дает личная беседа: задаешь вопросы, слушаешь ответы, анализируешь, как ведет себя тренер, что думает, как презентует развитие команды, какая у него философия, какие инструменты использует в работе... Если говорить о конкретном примере с Манчини, то до него в «Зените» был Спаллетти. Я бывал на тренировках Лучано – он брал за руки футболистов, водил их по полю, объяснял, где в какой момент располагаться, как должен быть развернут корпус при подаче углового и так далее.

При Манчини я уже работал в «Локомотиве». Но, насколько понимаю, у Роберто совсем другой подход. Это тяжеловесный, затратный специалист, требующий большого ресурса, состоявшихся дорогих мастеров. В «Манчестер Сити» ему от души насыпали денег на трансферы, после чего спустя время пришла победа.

Этот тренер не водит за ручку, он набирает игроков под свою концепцию и работает с готовым материалом. Получается, для «Зенита» такой формат не подошел. Что лишний раз говорит: процесс выбора тренера сложнейший, должно многое совпасть, чтобы стороны друг другу подошли. Примерно как брак, – сказал экс-президент «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИлья Геркус
logoЛучано Спаллетти
logoРоберто Манчини
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Геркус о Батракове в Европе: «Он может перейти в «Сьон», например, это разве хорошее продолжение карьеры? Думаете, Захаряну хорошо в «Сосьедаде»? Миранчук уехал в «Аталанту», и что?»
64вчера, 15:02
Геркус о соперниках России: «У ФИФА двойные стандарты – Израиль играет официальные матчи, а мы нет. Все сборные заняты, кроме вылетевших на раннем этапе в своих конфедерациях»
7714 ноября, 12:53
Илья Геркус: «У «Локомотива» хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. Чемпион должен обыгрывать конкурентов» 
1328 октября, 07:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Скаут «Барселоны» считал, что Тчуамени «не создан для топ-клубов». Орельена изучали в 2020-м, он перешел в «Реал» в 2022-м
29 минут назад
У Хави не лучшие отношения с Месси и Альбой. «Интер Майами» не станет назначать экс-тренера «Барсы» (Diario Sport)
2341 минуту назад
Роберт Левандовски: «Согласился перейти в «МЮ» в 2012-м. Ты не можешь отказать, когда звонит Фергюсон, тем более «Юнайтед» был на пике. Но «Боруссия» сказала, что я слишком важен»
18сегодня, 16:35
Георгий Черданцев: «Назначение Амарала аморально для российского футбола. Корнеев знает в 10 раз больше европейских футболистов»
52сегодня, 16:24
У Риса Джеймса снова проблемы с задней поверхностью бедра. Капитан «Челси» не сыграет с «Лестером»
9сегодня, 16:19
Роналду о том, сыграет ли он с сыном за одну команду по примеру Леброна: «Посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги»
32сегодня, 16:12
Клубы АПЛ за 10 лет потратили на 11,65 млрд больше, чем получили, саудовцы – на 1,8 млрд, РПЛ – на 406 млн
20сегодня, 16:08
«Реалу» нравится Порро, но «Тоттенхэм» потребует не менее 70 млн евро – слишком много. «МЮ» и «Ман Сити» защитник тоже может быть интересен
16сегодня, 15:51
Медведев о титуле «Зенита» в 1984-м: «Апофеоз застоя, генсеки один за одним уходили из жизни, множество ограничительных мер, уезжали известные режиссеры. Футбол был отдушиной»
70сегодня, 15:35
«Зенит» не планирует искать вратарей после травм Латышонка и Кержакова
8сегодня, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Овчинников: «Почему бы не назначить Романцева президентом «Спартака»? Он такой порядок наведет!»
9 минут назад
Мостовой о 220 000 рублей за матчи с Сирией и Брунеем: «За игры платили всегда, но против таких команд, наверное, не надо. Все отдавал бы в помощь детям»
521 минуту назад
Зарема Салихова: «Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от «Спартака»
530 минут назад
Медведев о чемпионстве «Зенита» в 1984-м: «Мы не «Лестер», который один раз победил и гордится до сих пор, но та победа – несущая балка всех последующих»
731 минуту назад
Газзаев верит, что «Динамо» проклято: «По доносу, что Севидов в Америке встречался с сионистом, его убрали – и супруга прокляла клуб. У «Спартака» проблема в другом: за 20 лет 19 тренеров, нет стабильности»
1451 минуту назад
«Ювентусу» интересна аренда Чилуэлла на полгода. Защитник «Челси» мог бы отказаться от части зарплаты ради возможности играть
2сегодня, 16:45
«Работу Станковича в «Спартаке» нельзя назвать успешной. Российский тренер справлялся бы не хуже». Непомнящий о красно-белых
8сегодня, 16:45
Суд отклонил иск Аланы к Мамаеву и его матери об имущественном споре за квартиру и машиноместо
10сегодня, 15:58
Валерий Овчинников о легионерах в РПЛ: «Их слишком много. А что они творят на поле?  Когда их еле-еле коснутся, катания по газону, крики, визги. Имитация смерти на поле бесит!»
4сегодня, 15:45
«У «Спартака» и «Зенита» равные по уровню составы. Слабых позиций у красно-белых нет». Гладилин о клубах Мир РПЛ
26сегодня, 15:14