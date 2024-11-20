Алонсо определится с будущим в марте. Контракт тренера «Байера» действует до 2026-го
Хаби Алонсо определится со своим будущим в следующем году.
Контракт 42-летнего тренера с «Байером» рассчитан до 2026 года. По информации Marca, испанец еще не знает, что будет делать по окончании нынешнего сезона.
Алонсо примет решение относительно своего будущего в марте. Судьба игроков немецкой команды не будет зависеть от него – решения о возможных трансферах будут принимать директора «Байера».
Ранее сообщалось, что интерес к услугам Хаби проявляет «Реал».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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