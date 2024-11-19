Шабаров о бразильском турне: «Три из трех Россия U21 еще не выигрывала. Эпизодами показывали хороший футбол» 

Иван Шабаров оценил бразильское турне молодежной сборной России.

В заключительном товарищеском матче молодежка разгромила «Сан-Кристован» (4:0).

– Тяжело складывался первый тайм. Сегодня наконец-то играли под бразильским солнышком. Было душно и оттого тяжело. Не было той интенсивности, которая была в предыдущих матчах. Сегодня игра держалась на ребятах, которые чуть меньше играли в первых двух матчах и потому сохранили силы.

В первом тайме забили с пенальти, который заслуженно заработали, но в атаке не все получалось. Во втором реализовали быстрые ответные атаки. Счет, в общем-то, по игре.

– Как оцените игру Никишина, который оформил хет-трик?

– Его хорошо выводили на ударную позицию. Даже в эпизоде, где он заработал пенальти. Были зоны, куда он мог открываться и применять свои сильные стороны. Он это сделал и сыграл результативно, но отмечу помощь его партнеров.

– У вас были наибольшие опасения относительно сегодняшнего матча с учетом того, что все три игры проходят через день?

– Да, конечно. Мы же не мини-турнир играем. Наш соперник проводит первую игру, а мы третью. Конечно, уровень этого соперника был несколько ниже, чем предыдущего, но и мы подошли к этой игре уставшими. Даже прошлые наши выезды показывают, что последнюю игру мы играем всегда не очень удачно.

– Подведите итоги поездки.

– Три из трех мы еще не выигрывали. Положительные эмоции. Эпизодами показывали хороший футбол. Могли ли сыграть лучше? Да, могли и должны. Но в целом это был продуктивный выезд, – сказал тренер молодежной сборной России.

Ранее молодежка обыграла «Флуминенсе» U21 (2:1) и «Ботафого» U23 (4:1).