Представители сборной Украины отказались от перевода на русский язык на пресс-конференции перед матчем с Албанией

На пресс-конференции сборной Украины произошел инцидент из-за русского языка.

Сборная Украины встретится с командой Албании в заключительном туре Лиги наций . Матч пройдет в Тиране 19 ноября.

Как сообщает телеграм-канал «ВЗБІРНА», на предматчевой пресс-конференции переводчик, нанятый Федерацией футбола Албании (FShF), собирался переводить вопросы на русский язык.

Украинцы ответили категорическим отказом. После этого общение проходило на английском языке.

В FShF объяснили, что посчитали вариант с переводом на русский «лучшим решением, поскольку он похож на украинский».