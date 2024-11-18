Представители сборной Украины отказались от перевода на русский язык на пресс-конференции перед матчем с Албанией
На пресс-конференции сборной Украины произошел инцидент из-за русского языка.
Сборная Украины встретится с командой Албании в заключительном туре Лиги наций. Матч пройдет в Тиране 19 ноября.
Как сообщает телеграм-канал «ВЗБІРНА», на предматчевой пресс-конференции переводчик, нанятый Федерацией футбола Албании (FShF), собирался переводить вопросы на русский язык.
Украинцы ответили категорическим отказом. После этого общение проходило на английском языке.
В FShF объяснили, что посчитали вариант с переводом на русский «лучшим решением, поскольку он похож на украинский».
Опубликовал: Алексей Белоус
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