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«Когда пошел не в отца🙏🏻». Соболев выложил видео с голом сына, который обыграл трех соперников и забил в ближний

Александр Соболев посмеялся над собой, выложив гол сына за детскую команду.

На видео сын нападающего «Зенита» сделал сольный проход, обыграв троих игроков команды соперника, и забил ударом внешней стороной стопы в ближний угол.

«Когда пошел не в отца🙏🏻», – написал Соболев под видео в своем телеграм-канале.

Напомним, у 27-летнего нападающего нет голов и ассистов в этом сезоне в РПЛ в 9 играх (1 – за «Спартак», 8 – за «Зенит»). С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
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ахахаха
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