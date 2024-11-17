Реклама
0

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» уже сегодня. Ждем всех на «ВТБ Арене» в 17:00!

Опубликовано: Sports
товарищеские матчи (клубы)
logoДинамо Москва
logoАмкал
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Президент «Палмейраса» о Неймаре: «Не стала бы его подписывать. Наш клуб – не больница, хочется вкладываться в тех, кто будет готов играть сразу»
112 минут назад
Дьокереш о трансфере в «МЮ»: «У Аморима там уже есть нападающие, наверное. Хочу закончить сезон в «Спортинге» – мне тут нравится, не придаю значения слухам»
113 минут назад
Перес пока не уверен в необходимости зимних трансферов для «Реала», Анчелотти хочет усиления
1422 минуты назад
Игроки «Леванте» вышли на матч в «грязных» футболках – акцию посвятили ликвидаторам последствий наводнения в Испании. Форму выставят на аукцион, деньги пойдут на помощь пострадавшим
726 минут назадФото
Лига наций. Италия против Франции, Англия примет Ирландию, Казахстан в гостях у Норвегии, Израиль сыграет с Бельгией
1939 минут назад
«Реал» хочет подписать больше испанских игроков в ближайшие несколько лет. Клуб хочет вернуть представительство в сборной (Relevo)
6250 минут назад
Каннаваро назвал «Реал» лучшей командой в истории, Марадону – лучшим игроком, Гвардиолу – лучшим тренером
652 минуты назад
Жерар Пике: «Быть тренером мне не интересно, перенасытился за 20 лет рутины. После ежедневных тренировок и матчей каждые 3-4 дня нужно было переключиться»
954 минуты назад
Александр Медведев: «Женский футбол – другой, но он – настоящий. По страсти иногда сильнее мужских матчей, мальчишкам можно поучиться»
16сегодня, 08:33
Аморим о том, почему пришел в «МЮ»: «Почувствовал связь с клубом, с людьми. Здесь можно быть частью чего-то особенного»
9сегодня, 08:29
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Каманцев: «Публичные разъяснения по назначениям судей противоречат практике ФИФА и УЕФА»
8 минут назад
У вратаря женской «Баварии» Грос выявили рак. Клуб продлил ее контракт до конца следующего сезона в знак поддержки
33 минуты назадФото
Агент Минасов: «Локомотив» мне должен 50 000 евро за переход Лимы, пускай все узнают. За 50 тысяч неинтересно идти в суд»
642 минуты назад
Израиль – Бельгия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:49
LEON Вторая лига А. «Челябинск» в гостях у «Текстильщика», «Велес» – «Спартак» Кострома, «Кубань» принимает «Авангард»
сегодня, 07:30
Первая лига. «Торпедо» и СКА сыграли 2:2, «Сочи» в гостях у «Тюмени»
33сегодня, 06:57
Италия – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
4сегодня, 06:51
Лапочкин о Левникове: «Лучший российский арбитр, без вариантов. Практически не ошибается. От Карасева ждем большего» 
6сегодня, 06:41
Англия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 06:03
Медведев о «Зените» и 1:2 от «Фенербахче»: «Моуринью подтвердил, что ему такие матчи интересны независимо от того, сколько игроков основы у него в распоряжении» 
5сегодня, 05:51