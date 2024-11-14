Карпин не стал оценивать 2024-й для сборной России: «Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом. К игрокам нет претензий по самоотдаче – это главный вывод»
Валерий Карпин не стал оценивать уходящий год для сборной России.
В ноябре российская национальная команда сыграет со сборными Брунея и Сирии. Это будут последние товарищеские матчи сборной в 2024 году.
«Оценка года для сборной будет не совсем корректной, потому что нет официальных матчей. Я бы серьезно не оценивал. Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом.
Футболисты с удовольствием приезжают в сборную и выкладываются. Ни одной претензии по поводу самоотдачи не было. Это главный вывод по итогам года.
Оценивать с точки зрения результата неправильно», – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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