Карпин не стал оценивать 2024-й для сборной России: «Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом. К игрокам нет претензий по самоотдаче – это главный вывод»

Валерий Карпин не стал оценивать уходящий год для сборной России.

В ноябре российская национальная команда сыграет со сборными Брунея и Сирии. Это будут последние товарищеские матчи сборной в 2024 году.

«Оценка года для сборной будет не совсем корректной, потому что нет официальных матчей. Я бы серьезно не оценивал. Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом.

Футболисты с удовольствием приезжают в сборную и выкладываются. Ни одной претензии по поводу самоотдачи не было. Это главный вывод по итогам года.

Оценивать с точки зрения результата неправильно», – сказал главный тренер сборной России .