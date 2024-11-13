Трансляцию матча «Зенита» с «Фенербахче» в рамках Winline Суперсерии покажет VK Видео

Матч Winline Суперсерии пройдет в Стамбуле в пятницу, 15 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на платформе VK Видео в официальном сообществе сине-бело-голубых. Специально для матчей Winline Суперсерии логотип VK Видео нанесен на форму игроков «Зенита». Эмблема сервиса расположена над фамилиями и номерами футболистов. Winline Суперсерия — международные матчи с участием футбольного клуба «Зенит», которые проходят осенью 2024 года, во время пауз на игры национальных сборных.