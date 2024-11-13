Бруну быстро среагировал на потерявшего сознание мужчину в самолете. Хавбек «МЮ» помог ему сесть и громко звал на помощь

Бруну Фернандеш помог мужчине, которому стало плохо в самолете.

Ситуация произошла на борту рейса авиакомпании EasyJet, выполнявшего перелет из Манчестера в Лиссабон, куда полузащитник «МЮ» летел в компании соотечественника Диогу Далота, чтобы присоединиться к сборной Португалии .

Согласно изданию Business Cloud, во время полета Бруну заметил мужчину в хвосте самолета, который, казалось, был на грани потери сознания, и незамедлительно вмешался. Об этом рассказала пассажирка самолета Сюзанна Лоусон.

По ее словам, португалец в этот момент закричал: «Извините! Нам нужна помощь! Извините! Нам нужна помощь!»

«Бруну пошел в туалет в задней части самолета. Вдруг мы услышали крик о помощи. Все, кто это услышал, обернулись, включая нас, так как мы сидели сзади. Бруну держал мужчину, который, похоже, терял сознание.

Члены экипажа поспешили туда, чтобы помочь. В задней части было свободное место, и Бруну помог мужчине сесть. Он остался с ними, чтобы убедиться, что с ним все в порядке», – рассказала Лоусон.