Бруну быстро среагировал на потерявшего сознание мужчину в самолете. Хавбек «МЮ» помог ему сесть и громко звал на помощь
Ситуация произошла на борту рейса авиакомпании EasyJet, выполнявшего перелет из Манчестера в Лиссабон, куда полузащитник «МЮ» летел в компании соотечественника Диогу Далота, чтобы присоединиться к сборной Португалии.
Согласно изданию Business Cloud, во время полета Бруну заметил мужчину в хвосте самолета, который, казалось, был на грани потери сознания, и незамедлительно вмешался. Об этом рассказала пассажирка самолета Сюзанна Лоусон.
По ее словам, португалец в этот момент закричал: «Извините! Нам нужна помощь! Извините! Нам нужна помощь!»
«Бруну пошел в туалет в задней части самолета. Вдруг мы услышали крик о помощи. Все, кто это услышал, обернулись, включая нас, так как мы сидели сзади. Бруну держал мужчину, который, похоже, терял сознание.
Члены экипажа поспешили туда, чтобы помочь. В задней части было свободное место, и Бруну помог мужчине сесть. Он остался с ними, чтобы убедиться, что с ним все в порядке», – рассказала Лоусон.
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