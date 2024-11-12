Карпин готов вызвать Дугласа в сборную России: «Кроме паспорта, надо еще футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?»

Валерий Карпин рассказал, вызовет ли Дугласа Сантоса в сборную России.

Защитник «Зенита » получил паспорт РФ в октябре этого года.

«Когда у него будут все документы… Футбольные, я имею в виду. Кроме паспорта, надо еще футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?» – сказал главный тренер сборной России.