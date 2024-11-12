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Карпин готов вызвать Дугласа в сборную России: «Кроме паспорта, надо еще футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?»

Валерий Карпин рассказал, вызовет ли Дугласа Сантоса в сборную России.

Защитник «Зенита» получил паспорт РФ в октябре этого года. 

«Когда у него будут все документы… Футбольные, я имею в виду. Кроме паспорта, надо еще футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?» – сказал главный тренер сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoДуглас Сантос
logoЧемпионат.com
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