Карпин готов вызвать Дугласа в сборную России: «Кроме паспорта, надо еще футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?»
Валерий Карпин рассказал, вызовет ли Дугласа Сантоса в сборную России.
Защитник «Зенита» получил паспорт РФ в октябре этого года.
«Когда у него будут все документы… Футбольные, я имею в виду. Кроме паспорта, надо еще футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?» – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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