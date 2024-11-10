  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Арсенала» и «Челси» почти равные шансы на победу. Кто из них окажется в верхней тройке?
Реклама
2

У «Арсенала» и «Челси» почти равные шансы на победу. Кто из них окажется в верхней тройке?

«Челси» и «Арсенал» столкнутся в матче 11-го тура Премьер-лиги.

Положение у команд равное. Они имеют по 18 очков и идут на 5-6-м местах в эту минуту. В турнирном отношении на кону стоит многое! Победитель матча будет красоваться в верхней тройке по итогам тура.

«Лига Ставок» не видит однозначного фаворита. Поставить на хозяев «Стэмфорд Бридж» можно с коэффициентом 2,80, а на «Арсенал» – с 2,49.

В апреле «синие» потерпели унизительное поражение, пропустив от «канониров» пять безответных голов. Ждете реванша от «Челси» или нового триумфа «Арсенала»? 4444 рубля от «Лиги Ставок» придутся кстати в любом случае!

logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Ставки на спорт
Лига Ставок
натив
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бакаев получил 2 желтые за минуту в матче со «Спартаком». Хавбек «Акрона» был наказан сначала за фол, а затем за аплодисменты арбитру
48 минут назад
«Спартак» разгромил «Акрон» – 4:0! Бонгонда сделал дубль, у Угальде 2+1, у Мартинса 2 ассиста
10019 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Спартак» забил 4 гола «Акрону», ЦСКА в гостях обыграл «Крылья», «Краснодар» против «Рубина»
109119 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Наполи», «Рома» принимает «Болонью», «Аталанта» победила «Удинезе»
7027 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» играет с «Лестером», «Челси» против «Арсенала»
49428 минут назадLive
Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Пока вся информация – слухи, решим после этой части сезона. Работа скаутов – подготовить «shadow team», возможное усиление на любую позицию»
831 минуту назад
Угальде забил впервые за 7 матчей, сделав дубль против «Акрона». У него 8 голов в 15 играх сезона в РПЛ
339 минут назад
Бонгонда забил в 3-м матче РПЛ подряд. У Тео дубль с «Акроном»
1047 минут назад
Осинькин о том, сходить ли «Крыльям» в церковь: «Какое‑то колдовство против нас продолжается. Если решим это сделать, никому не расскажем»
12сегодня, 13:24
Николич про 2:1 с «Крыльями»: «Нервная игра. Нам условия поля, как здесь, не подходят. Мы ЦСКА, как в кричалке говорится: «Мы всегда должны побеждать»
18сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». 1:0 – Бруну открыл счет. Онлайн-трансляция
710 минут назадLive
Газзаев про 2:1 ЦСКА с «Крыльями»: «Принес победу Акинфеев, который просто блистал. Особенно выделился сэйв, когда два игрока били в упор»
316 минут назад
Первая лига. «Тюмень» – «Черноморец», «Урал» в гостях победил «Шинник», СКА обыграл «Уфу»
1324 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева примет «Реймс», «Лилль» в гостях у Ниццы»
4425 минут назадLive
Вендел из‑за мышечного повреждения не сыграет с «Ахматом»
330 минут назад
«Ахмат» – «Зенит». Уткин, Самородов, Клаудиньо, Гонду и Кассьерра играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
847 минут назад
В «Крыльях» вновь думают о назначении Игнашевича. Федотов также рассматривается руководством (Sport24)
547 минут назад
LEON Вторая лига А. «Сибирь» победила «Текстильщик», «Ленинградец» забил 4 гола «Кубани»
157 минут назад
Скоулз об «МЮ»: «Рэшфорд и Гарначо не будут бежать в защиту, а Далот и Мазрауи не так хороши в нападении. Амориму придется заставить игроков делать грязную работу»
3сегодня, 13:24
Гендиректор «Динамо»: «Обсуждаем организацию судейства, не лично Мажича. Клубы не удовлетворены результатами прошлой встречи, анализ будет вынесен на исполком РФС»
8сегодня, 13:04