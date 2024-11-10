У «Арсенала» и «Челси» почти равные шансы на победу. Кто из них окажется в верхней тройке?
«Челси» и «Арсенал» столкнутся в матче 11-го тура Премьер-лиги.
Положение у команд равное. Они имеют по 18 очков и идут на 5-6-м местах в эту минуту. В турнирном отношении на кону стоит многое! Победитель матча будет красоваться в верхней тройке по итогам тура.
«Лига Ставок» не видит однозначного фаворита. Поставить на хозяев «Стэмфорд Бридж» можно с коэффициентом 2,80, а на «Арсенал» – с 2,49.
В апреле «синие» потерпели унизительное поражение, пропустив от «канониров» пять безответных голов. Ждете реванша от «Челси» или нового триумфа «Арсенала»? 4444 рубля от «Лиги Ставок» придутся кстати в любом случае!
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