Шансы «Интера» и «Арсенала» выглядят равными, а вы можете получить фрибет 4444 рубля за регистрацию от Лиги Ставок

«Интер» принимает «Арсенал» в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Арсенал» в последних матча играет нестабильно, перемежая поражения победами, «Интер» не проигрывает с сентября, но в Лиге чемпионов соперники находятся в равном положении, набрав по 7 очков.

Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем матче: на победу команды Микеля Артеты можно поставить за 2,85, на успех подопечных Симоне Индзаги – за 2,75 , а ничья оценена коэффициентом 3,25 . За линию в 2-3 забитых гола дают 1,84 , а на «обе забьют» можно поставить за 1,79.

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