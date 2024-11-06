Шансы «Интера» и «Арсенала» выглядят равными, а вы можете получить фрибет 4444 рубля за регистрацию от Лиги Ставок
«Интер» принимает «Арсенал» в 4-м туре Лиги чемпионов.
«Арсенал» в последних матча играет нестабильно, перемежая поражения победами, «Интер» не проигрывает с сентября, но в Лиге чемпионов соперники находятся в равном положении, набрав по 7 очков.
Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем матче: на победу команды Микеля Артеты можно поставить за 2,85, на успех подопечных Симоне Индзаги – за 2,75, а ничья оценена коэффициентом 3,25. За линию в 2-3 забитых гола дают 1,84, а на «обе забьют» можно поставить за 1,79.
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