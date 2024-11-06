Аршавин о детях: «Я не фанатичный папа, считающий, что все должны играть в футбол. Дочь Яна что‑то пинала, но к женскому футболу отношусь отрицательно. Только Арсений пошел по моим стопам»
Андрей Аршавин заявил, что отрицательно относится к женскому футболу.
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что отрицательно относится к женскому футболу.
«Я не тот фанатичный папа, который считает, что все должны играть в футбол, поэтому [сын] Артем далек от футбола. Когда ему в детстве кидали мяч, он брал его в руки. [Дочь] Яна что‑то пинала, но к женскому футболу я вообще отношусь отрицательно.
Только [сын] Арсений пошел по моим стопам. Он сейчас играет за «Спартак», но я не могу оценить адекватно и справедливо его футбольные качества. Если станет футболистом, то хорошо, если нет, то это меня никак не расстроит», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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