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Сафонов не приедет в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией. Кафанов подтвердил

Матвей Сафонов не приедет в сборную на ноябрьский сбор.

В его рамках команда Валерия Карпина должна провести товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

«Матвея не будет на ноябрьском сборе», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

25-летний голкипер «ПСЖ» провел 4 матча за клуб в этом сезоне, включая последнюю игру в 10-м туре Лиги 1 против «Ланса».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoСборная Сирии по футболу
logoВиталий Кафанов
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
logoМатвей Сафонов
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