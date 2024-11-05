Сафонов не приедет в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией. Кафанов подтвердил

Матвей Сафонов не приедет в сборную на ноябрьский сбор.

В его рамках команда Валерия Карпина должна провести товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

«Матвея не будет на ноябрьском сборе», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов .

25-летний голкипер «ПСЖ» провел 4 матча за клуб в этом сезоне, включая последнюю игру в 10-м туре Лиги 1 против «Ланса».