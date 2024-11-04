Семин о «Спартаке»: «Очень сбалансированный состав – многого добьется, если будет стабильность. Должны извлечь уроки из ошибок, чтобы набирать очки»
Юрий Семин поделился мнением о «Спартаке» в текущем сезоне.
«Если у «Спартака» будет стабильность в игровых действиях, то команда сможет многого добиться. Это зависит только от красно-белых.
У клуба очень сбалансированный состав. Спартаковцы должны извлечь уроки из ошибок, чтобы набирать постоянно очки», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.
После 14-го тура Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 25 очками. Команды отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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