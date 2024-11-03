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«МЮ» в ожидании Аморима принимает «Челси», а фрибет 4444 рубля за регистрацию от Лиги Ставок ждет вас

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в 10-м туре АПЛ.

Лондонцы вылетели из Кубка лиги, а манкунианцы уволили Эрика тен Хага и прихлопнули «Лестер», забив 5 голов. «Юнайтед» уже назначил Рубена Аморима главным тренером, но пока руководить командой продолжит Руд ван Нистелрой – Энцо Мареска уже пообещал ему крепкие объятия.

Букмекеры считают шансы команд практически равными: за 2,60 можно поставить на победу хозяев, за 2,47 – на гостей, а за 3,70 взять ничью. Почти нет сомнений в том, что забьют обе команды – коэффициент на такой исход равен лишь 1,38. Интересно смотрится вариант с первым голом и победой «Юнайтед» за 2,85, а на победу Манчестера и «обе забьют» можно зарядить за 3,45.

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