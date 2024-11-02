ЦСКА и «Спартак» определят лучшего в дерби, а вы получите фрибет до 2000 рублей за первую ставку от БЕТСИТИ
ЦСКА принимает «Спартак» в 14-м туре РПЛ.
Армейцы не побеждают красно-белых с 2022-го, кроме того, в пяти последних матчах соперники трижды сыграли вничью.
В предстоящем матче команда Марко Николича выступает небольшим фаворитом – 2,25 против 3,00 при 3,60 на ничью. Неплохо смотрится линия «обе забьют» за 1,75, а за 2,35 можно взять пенальти. Кроме того, можно поставить и на голевые успехи отдельных игроков: например, гол Манфреда Угальде оценен коэффициентом 2,55, а забитый мяч Тамерлана Мусаева – кэфом 2,30.
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