ЦСКА и «Спартак» поборются за три очка – выберите своего фаворита с бесплатной ставкой 1000 рублей новым клиентам от BetBoom
«Спартак» играет в гостях с ЦСКА в 14-м туре РПЛ.
ЦСКА до ничьей с «Факелом» одержал в чемпионате три победы подряд, а вот у подопечных Деяна Станковича наблюдаются какие-то качели: после поражения от «Локо» обыграли «Ростов», потом уступили «Краснодару», после чего вновь взяли 3 очка – с «Пари НН».
Шансы «Спартака» на победу в дерби оценены чуть ниже – 3,00 против 2,37 при 3,46 на ничью. Если верите, что красно-белые выиграют хотя бы один из таймов, можно взять такую линию за 2,05 (ну или поставить против за 1,68). За ничью в одном из таймов дают 1,48, а за волевую победу «Спартака» – аж 16,7.
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