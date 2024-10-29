Кубок Испании. 1-й раунд. «Вильярреал» в гостях у «Побленсе». «Валенсия», «Севилья» и «Жирона» сыграют в среду, «Атлетико» и «Сосьедад» – в четверг

Пройдут матчи первого раунда Кубка Испании.

Клубы Ла Лиги на этом этапе сыграют в гостях.

Во вторник «Вильярреал » встретится с «Побленсе», «Алавес » будет противостоять «Компостеле».

В среду «Севилья » проведет матч с «Лас Росас», «Жирона » сыграет с клубом «Эстремадура 1924».

В четверг «Атлетико » встретится с «Виком», «Сосьедад » – с «Хове Эспаньолом».

Кубок Испании

1-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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