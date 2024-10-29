Аршавин о российских футболистах: «Мотивации уезжать меньше – лучшие зарабатывают больше. Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше»

Андрей Аршавин объяснил, почему российские футболисты не играют в Европе.

«В принципе [российских] игроков за границей всегда было немного.

Может быть, в девяностых годах уезжали часто, потому что это было обусловлено финансовой составляющей, так как за границей больше платили.

Сейчас же наши клубы конкурентоспособны и лучшие игроки зарабатывают здесь больше. У них меньше мотивации уезжать.

Да, когда мы отстранены от европейских турниров, у ребят, наоборот, появляется больше желания уехать, чтобы играть в таких турнирах, как Лига Европы, Лига чемпионов.

Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше», – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.