Аршавин о российских футболистах: «Мотивации уезжать меньше – лучшие зарабатывают больше. Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше»
Андрей Аршавин объяснил, почему российские футболисты не играют в Европе.
«В принципе [российских] игроков за границей всегда было немного.
Может быть, в девяностых годах уезжали часто, потому что это было обусловлено финансовой составляющей, так как за границей больше платили.
Сейчас же наши клубы конкурентоспособны и лучшие игроки зарабатывают здесь больше. У них меньше мотивации уезжать.
Да, когда мы отстранены от европейских турниров, у ребят, наоборот, появляется больше желания уехать, чтобы играть в таких турнирах, как Лига Европы, Лига чемпионов.
Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше», – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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